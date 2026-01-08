В Уфе спасатели предупредили о сосульках на крышах

Управление гражданской защиты Уфы напоминает жителям об опасности падения снега, наледи и сосулек. Спасатели советуют горожанам быть внимательными, особенно возле домов с предупредительными знаками или ограждениями.

Очистка крыш от снега и наледи является обязанностью управляющих компаний. Контакты своей УК жильцы могут найти в квитанциях за ЖКУ, на сайте ГИС ЖКХ или на информационном стенде в подъезде.

По возможности не следует ходить вплотную к стенам зданий. Необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки «Осторожно! Сход снега и сосулек» и сигнальную ленту. Если на земле видны осколки льда или комья снега — это явный признак опасности.