В Башкирии сохранится неустойчивая погода с осадками

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие два дня.

Сегодня, 8 января, ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура ночью составит -8, -13°С, днем до -1, -6°С.