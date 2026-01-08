В Башкирии сохранится неустойчивая погода с осадками

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие два дня.
Сегодня, 8 января, ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура ночью составит -8, -13°С, днем до -1, -6°С.
В пятницу, 9 января, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, при прояснениях до -13°С, днем будет -1, -6°С.