В Башкирии на участке трассы М-12 будут развивать инфраструктуру

Три зеркальные развязки с пунктами придорожного сервиса, зонами отдыха и заправочными станциями должны появиться в 2026 году на участке автотрассы М-12 Дюртюли – Ачит. Высокоскоростная дорога, 140 километров из которой проходят по территории Башкортостана, была открыта в прошлом году. Пока инфраструктура магистрали недостаточно развита. На это внимание в первую очередь обращают и водители, выбирающие короткий и быстрый путь.

С разрешённой скоростью в 110 километров в час, без пробок и с повышенным комфортом, добраться до Москвы или Екатеринбурга по трассе М-12 можно в 1,5 раза быстрее, чем по альтернативным маршрутам, но есть пока одно неудобство, замечают водители: по дороге не хватает зон отдыха.

Время сокращается, полотно хорошее, претензий нет. Плохо то, что стоянок мало, вот одна единственная заправка на дороге. Роберт Музаферов, водитель фуры

М-12 – трасса новая, поэтому дорожную инфраструктуру ещё только предстоит развивать. Участок магистрали Дюртюли – Ачит и вовсе сдали в эксплуатацию в 2025 году. Однако уже в этом году здесь планируют организовать несколько зон отдыха.

В соответствии с концепцией госкомпании по развитию придорожного сервиса, на нашей дороге, на нашем участке предусмотрено строительство ещё трёх зеркальных развязок. Андрей Соляров, директор Екатеринбургского филиала госкомпании «Автодор»

В остальном участок трассы Дюртюли – Ачит соответствует всем требованиям, предъявляемым к магистралям. Повышенное внимание здесь уделяют вопросам безопасности дорожного движения. В любой момент на помощь водителям готовы прийти сотрудники службы аварийных комиссаров.

В нашу смену выходит 12 машин. Ильшат Шайнуров, аварийный комиссар