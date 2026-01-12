В Башкирии двое детей пострадали от пиротехники

В период новогодних праздников в республике произошло два инцидента с детьми, связанных с использованием пиротехники. В Уфе маленькая девочка получила ожог правой кисти, находясь на руках у матери, после того как схватилась за потухший бенгальский огонь.

В селе Ворошиловском Иглинского района травму получила дошкольница. Ее отец запускал на улице фейерверк-«фонтан». После первого залпа изделие стало стрелять в разные стороны, и один из зарядов попал в ребенка.