В Башкирии предупредили о штормовом ветре

Завтра, 13 января, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, а местами умеренный снег. По югу региона существенных осадков не предвидится, в отдельных районах возможна низовая метель.

Ветер восточный 3-8 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6, -11°C, при прояснениях — до -16°C. Днем будет -4, -9°C, на северо-востоке республики похолодает до -14°C.