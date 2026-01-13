В уфимском Нагаево открылся новый офис МФЦ

В уфимском селе Нагаево открылся новый офис МФЦ. Он находится в здании торгового центра по улице Рощинской и оборудован всем необходимым для полноценной работы и приёма заявителей. Для маломобильных граждан организована доступная среда. Всего в офисе многофункционального центра села Нагаево организовано предоставление 480 видов услуг.

Ранее в населённом пункте действовало территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ с четырьмя окнами приёма. В связи с тем, что услуги очень востребованы у местного населения, было принято решение о расширении: теперь там работает полноценный офис с восемью окнами, включая сектор пользовательского сопровождения для оформления услуг в электронном виде.