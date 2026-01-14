В Башкирии ребёнок проткнул живот карандашом

В Янаульском районе помощь врачей потребовалась трёхлетнему ребёнку, который проткнул себе живот карандашом.
Инцидент произошёл 1 января. Малыша экстренно доставили в ЦРБ с карандашом в боку. По словам мамы мальчика, он упал на пенал во время игры. Состояние малыша оценили как средней тяжести. К счастью, карандаш не повредил органы брюшной полости.
Ребенку оказали своевременную квалифицированную медицинская помощь. Юному пациенту провели диагностическую лапаротомию в экстренном порядке. Сейчас с мальчиком все хорошо. Его выписали домой.
Фото: Янаульская ЦРБ.