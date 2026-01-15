В Уфе мужчина упал в цистерну, отравившись неизвестным веществом

15 января в Уфе помощь спасателей потребовалась 47-летнему мужчине, который упал в цистерну. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

На Бирском тракте рабочий промывал пустую цистерну. Во время работ он упал внутрь и не смог выбраться самостоятельно. Предположительно, мужчина отравился парами неизвестного токсического вещества.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего. Мужчина находился в спутанном сознании. Его срочно госпитализировали.