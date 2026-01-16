В Башкирии вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 февраля в Башкирии ожидается увеличение стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

Стоимость проезда в автобусах АО «Башавтотранс» вырастет до 46 рублей. При оплате проезда картой «Алга» стоимость составит 42 рубля. На межмуниципальных маршрутах цена билета будет рассчитываться в размере 4,6 рублей за 1 км пути.