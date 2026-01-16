Место крещенских купаний в районе Уфы изменили из-за опасного льда

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов сообщил о переносе места для проведения традиционных крещенских купаний.
Решение было принято Комиссией по ЧС в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой в районе Князевской переправы на реке Уфе. Отмечается движение льда, образование торосов и разрушение ледяного покрова.
Новая оборудованная купель будет расположена на территории комплекса «Райский берег» около озера Теплое.
Крещение Господне, которое православные верующие отметят 19 января, будет сопровождаться организованными омовениями во всех семи районах города.
Фото: Газизьян Ахмедьянов, Vk