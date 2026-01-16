В Башкирии усилили работу передвижных пунктов весового контроля

В Башкортостане усилили работу передвижных пунктов весового контроля. Инспекторы Ространснадзора вместе с коллегами из республиканского Центра организации дорожного движения проводят профилактические рейды на загородных трассах. К чему приводят нарушения весогабаритных требований?

Взмах жезла инспектора Ространснадзора останавливает многотонный грузовик. Водитель, следуя дальнейшим инструкциям, поочередно заезжает каждой осью фуры на передвижной пункт весового контроля. Датчики считывают массу автомобиля с точностью до килограмма.

В данном случае автомобиль едет без нарушений, и даже с запасом. Вес на каждую ось в пределах нормы. Фидалис Шангараев, Главный специалист пункта передвижного весового контроля

Но не все перевозчики относятся к своим обязанностям столь же ответственно. В погоне за наживой зачастую фуры идут с большим перегрузом, что в результате приводит к разрушению дорожного полотна. Только в прошлом году передвижными пунктами весового контроля было проведено более 700 мероприятий по контролю за движением тяжеловесных транспортных средств. Привлечено к ответственности свыше семи тысяч нарушителей.

Штрафные санкции предусмотрены по КОАП до 600 тысяч рублей, в зависимости от перегруза. Евгений Котельников, начальник отдела Центра организации дорожного движения Республики Башкортостан

Всего на дорогах Башкортостана, кроме передвижных пунктов весогабаритного контроля, размещены 10 автоматических постов, но недобросовестные перевозчики проезжают их, скрыв номера на перегруженных фурах. В результате – разбитые трассы, колея. На одном из оперативных совещаний Радий Хабиров обозначил, что стратегию защиты республиканских дорог от перегруженного транспорта нужно сделать на 10 лет, чтобы перевозчики понимали: ездить с нарушением будет невыгодно.

Грубое нарушение правил перевозки крупногабаритного груза привело к серьезному ДТП на Затонском кольце в Уфе. Многотонная цистерна сорвалась с трала и задела проезжающий рядом легковой автомобиль. К счастью, водитель и пассажир отделались лишь испугом. А вот движение было парализовано на несколько часов, затор на въезд и выезд из города растянулся на километры. Для работы спецтехники электрикам пришлось обесточить высоковольтные провода.