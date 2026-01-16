В Башкирии усилили работу передвижных пунктов весового контроля

В Башкортостане усилили работу передвижных пунктов весового контроля. Инспекторы Ространснадзора вместе с коллегами из республиканского Центра организации дорожного движения проводят профилактические рейды на загородных трассах. К чему приводят нарушения весогабаритных требований?
Взмах жезла инспектора Ространснадзора останавливает многотонный грузовик. Водитель, следуя дальнейшим инструкциям, поочередно заезжает каждой осью фуры на передвижной пункт весового контроля. Датчики считывают массу автомобиля с точностью до килограмма.
Но не все перевозчики относятся к своим обязанностям столь же ответственно. В погоне за наживой зачастую фуры идут с большим перегрузом, что в результате приводит к разрушению дорожного полотна. Только в прошлом году передвижными пунктами весового контроля было проведено более 700 мероприятий по контролю за движением тяжеловесных транспортных средств. Привлечено к ответственности свыше семи тысяч нарушителей.
Всего на дорогах Башкортостана, кроме передвижных пунктов весогабаритного контроля, размещены 10 автоматических постов, но недобросовестные перевозчики проезжают их, скрыв номера на перегруженных фурах. В результате – разбитые трассы, колея. На одном из оперативных совещаний Радий Хабиров обозначил, что стратегию защиты республиканских дорог от перегруженного транспорта нужно сделать на 10 лет, чтобы перевозчики понимали: ездить с нарушением будет невыгодно.
Грубое нарушение правил перевозки крупногабаритного груза привело к серьезному ДТП на Затонском кольце в Уфе. Многотонная цистерна сорвалась с трала и задела проезжающий рядом легковой автомобиль. К счастью, водитель и пассажир отделались лишь испугом. А вот движение было парализовано на несколько часов, затор на въезд и выезд из города растянулся на километры. Для работы спецтехники электрикам пришлось обесточить высоковольтные провода.
Чтобы предотвратить такие происшествия, контроль за грузовыми автомобилями будет усилен. Конкретно в этом случае были нарушены правила крепления крупногабаритного груза. В отношении водителя и перевозчика начато административное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности.