В Башкирии в 2025 году благоустроили 100 общественных пространств

В 2025 году в Башкортостане благоустроили 100 общественных пространств. Их отремонтировали по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего с начала действия программы в 2019 году в регионе благоустроили свыше 800 общественных территорий. Так, например, в Белебее «Поющие родники» стали лауреатом в номинации «Парк в лесу» на II Всероссийской парковой премии.

Ежедневные прогулки вокруг озера стали любимым ритуалом как для супругов Барабановых, так и для других жителей Белебея. С тех пор, как открылся обновлённый парк «Поющие родники».

Когда сюда приходим, я уж палками – скандинавской ходьбой занимаюсь. Мужа уговариваю – он так любит. Мы всегда здесь гуляем, потому что нам нравится около воды. Тут зимой, конечно, воды нет, но зато вот благоустроено, удобно, хорошо. Спасибо администрации, что создают условия для нас, жителей. Лариса Барабанова, жительница г. Белебея

Территория всегда была излюбленным местом отдыха для жителей Белебея. Есть, где прогуляться, небольшой пруд, лесной массив. Но с 2020 года здесь стало еще красивее. По душе и взрослым, и детям.

Белебей одним из первых победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И из невзрачного парка архитекторам удалось сохранить уникальный ландшафт территории, подчеркнув его. Все зоны – в экостиле.

Более 200 светильников. Уникальное освещение. Вечером здесь очень красиво. Береговая линия у нас также благоустроена деревянным пирсом – тоже такая уникальная история, нигде в республике нет такого парка благоустроенного. Здесь каждый день в зимнее время гуляют более 1000-2000 человек. Айгуль Иванова, главный архитектор, начальник отдела архитектуры администрации Белебеевского района

По всему парку – павильоны и зоны для разного отдыха. Креативное пространство «Бублик» даже вошло в лонг-лист престижной архитектурной премии. Здесь комфортно всем.

Когда я еще была беременная, я сюда ходила гулять, и тут все было на этапе котлована, то есть все только строилось. И вот уже в 2020 году, когда я родила, мы начали ходить всей семьей, было очень удобно прогуливаться с коляской, был отдых для всех. То есть идешь с сестрой – она любит заниматься спортом, и ей есть, где пробежаться. Я в это время была, например, на детской площадке с ребенком. Регина Бикмухаметова, жительница г. Белебея

В парках, особенно летом, у нас работают кафе, то есть мы можем прийти и кофе попить, и пообедать здесь. И с коллегами встретимся, и которые в отделенных офисах работают, тоже приходят сюда, мы с ними встречаемся. Светлана Зиннурова, жительница г. Белебея

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. От строительства и ремонта жилья и дорог до обновления всей сопутствующей инфраструктуры. За 6 лет в республике благоустроили свыше 800 территорий на 8 миллиардов рублей. Завершили работы в Баймаке, благоустроили территории бывшего медеплавильного завода в Ишимбайском районе.

Один из крупнейших промышленных центров региона и родина знаменитых автобусов «НефАЗ». Ознакомиться с историей Нефтекамска можно, прогулявшись по аллее «Ось времени». Территория разделена на тематические зоны: нефтедобыча, промышленность, работники завода, строители.

Преобразился и Салават. Центр города стал точкой притяжения для местных жителей и гостей. А вот в Баймаке все внимание горожан приковано к парку культуры и отдыха имени Салавата Юлаева.

В Мелеузе обновили бульвар Славы. Также общественные территории отремонтировали в Агидели, Бирске, Благовещенске, Учалах, Янауле, Дюртюлях и других городах. В столице Башкортостана благоустроили парк Лесоводов – построили игровые комплексы в эко-стиле и установили безопасное покрытие.

Реконструкция парка имени Ленина, стартовавшая в прошлом году, пересекла экватор. Работали и в новогодние праздники. Установлено 114 опор освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени. Построят медиацентр и интерактивную площадку с амфитеатром, навесом и качелями. Входы в парк обустроят со стороны улиц Заки Валиди и Тукаева. Реконструкцию держит на контроле и глава республики. Перед рабочими стоит задача создать лучшую площадку для отдыха, отметил Радий Хабиров.

Это такая большая, грандиозная стройка. Во-первых, парк большой сам по себе. Парк исключительно важный для республики, для жителей наших. С этим парком много чего связано в истории нашей республики. Целый ряд объектов культурного наследия мы сохраним, проведем их в порядок. В целом парк будет реновирован. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан