В Башкирии в 2025 году благоустроили 100 общественных пространств

В 2025 году в Башкортостане благоустроили 100 общественных пространств. Их отремонтировали по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего с начала действия программы в 2019 году в регионе благоустроили свыше 800 общественных территорий. Так, например, в Белебее «Поющие родники» стали лауреатом в номинации «Парк в лесу» на II Всероссийской парковой премии.
Ежедневные прогулки вокруг озера стали любимым ритуалом как для супругов Барабановых, так и для других жителей Белебея. С тех пор, как открылся обновлённый парк «Поющие родники».
Территория всегда была излюбленным местом отдыха для жителей Белебея. Есть, где прогуляться, небольшой пруд, лесной массив. Но с 2020 года здесь стало еще красивее. По душе и взрослым, и детям.
Белебей одним из первых победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И из невзрачного парка архитекторам удалось сохранить уникальный ландшафт территории, подчеркнув его. Все зоны – в экостиле.
По всему парку – павильоны и зоны для разного отдыха. Креативное пространство «Бублик» даже вошло в лонг-лист престижной архитектурной премии. Здесь комфортно всем.
Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. От строительства и ремонта жилья и дорог до обновления всей сопутствующей инфраструктуры. За 6 лет в республике благоустроили свыше 800 территорий на 8 миллиардов рублей. Завершили работы в Баймаке, благоустроили территории бывшего медеплавильного завода в Ишимбайском районе.
Один из крупнейших промышленных центров региона и родина знаменитых автобусов «НефАЗ». Ознакомиться с историей Нефтекамска можно, прогулявшись по аллее «Ось времени». Территория разделена на тематические зоны: нефтедобыча, промышленность, работники завода, строители.
Преобразился и Салават. Центр города стал точкой притяжения для местных жителей и гостей. А вот в Баймаке все внимание горожан приковано к парку культуры и отдыха имени Салавата Юлаева.
В Мелеузе обновили бульвар Славы. Также общественные территории отремонтировали в Агидели, Бирске, Благовещенске, Учалах, Янауле, Дюртюлях и других городах. В столице Башкортостана благоустроили парк Лесоводов – построили игровые комплексы в эко-стиле и установили безопасное покрытие.
Реконструкция парка имени Ленина, стартовавшая в прошлом году, пересекла экватор. Работали и в новогодние праздники. Установлено 114 опор освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени. Построят медиацентр и интерактивную площадку с амфитеатром, навесом и качелями. Входы в парк обустроят со стороны улиц Заки Валиди и Тукаева. Реконструкцию держит на контроле и глава республики. Перед рабочими стоит задача создать лучшую площадку для отдыха, отметил Радий Хабиров.
Масштабное обновление главного парка столицы планируют завершить уже этой осенью, ко Дню Республики. И это лишь одна из 144 территорий, выбранных самими жителями. Более 770 тысяч голосов определили, каким станет Башкортостан завтра. Шаг за шагом, определяя новые пространства для жизни, отдыха и душевных встреч.