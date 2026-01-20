Нетрезвый водитель снегохода устроил «догонялки» с полицией в Уфе

В Уфе сотрудники ГАИ пресекли управление снегоходом в состоянии опьянения. Инцидент произошел во время патрулирования на улице Коммунаров.

В ходе проверки выяснилось, что 37-летний мужчина управлял незарегистрированным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

При составлении протокола водитель попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Для пресечения противоправных действий в отношении него были применены физическая сила и наручники. Несмотря на это, мужчина продолжал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

За совершенные правонарушения гражданин привлечен к административной ответственности. Его снегоход был помещен на спецстоянку.