При поддержке Башкирии в ЛНР отремонтировали медучреждение

В подшефном Башкортостану городе Красный Луч отремонтировали одно из старейших медицинских учреждений. В здании нынешней поликлиники №1 в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь. Там лечились в том числе наши земляки, освобождавшие земли Донбасса. Благодаря республиканской поддержке медицинское учреждение обрело новую жизнь.
Историчность этого здания теперь подчеркивает разве что Ленин. Без него городскую поликлинику Красного Луча уже и не узнать.
После ремонта помещение выкрасили в белый цвет, в тон халатам, в которых и принимают пациентов врачи. Ольга Засорина проработала в этом медучреждении почти четыре десятка лет. «Никакого внимания со стороны властей к поликлинике не было со времен распада Советского Союза», – говорит медсестра.
Если раньше местные жители были вынуждены ездить в большие города для проведения анализов, то теперь всё можно сделать в одном месте. В поликлинике заработали лаборатории, появились новые рабочие места, а с ними – и молодые специалисты.
Многие изменения, на первый взгляд, незаметны, но очень важны. При поддержке Башкортостана в поликлинике заменили системы отопления, канализационные сети, кровлю и окна.
Именно в этой поликлинике башкирские врачи несколько лет лечили местных жителей. Республиканские специалисты помогали поднимать медицину, уровень развития которой, также как и само здание, отставал на десятилетия. Местные жители, которые были на приёме, до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминают медиков из Башкортостана.