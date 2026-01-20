При поддержке Башкирии в ЛНР отремонтировали медучреждение

В подшефном Башкортостану городе Красный Луч отремонтировали одно из старейших медицинских учреждений. В здании нынешней поликлиники №1 в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь. Там лечились в том числе наши земляки, освобождавшие земли Донбасса. Благодаря республиканской поддержке медицинское учреждение обрело новую жизнь.

Историчность этого здания теперь подчеркивает разве что Ленин. Без него городскую поликлинику Красного Луча уже и не узнать.

После ремонта помещение выкрасили в белый цвет, в тон халатам, в которых и принимают пациентов врачи. Ольга Засорина проработала в этом медучреждении почти четыре десятка лет. «Никакого внимания со стороны властей к поликлинике не было со времен распада Советского Союза», – говорит медсестра.

Всего теперь достаточно. Приобретаем препараты, шприцы, другие медицинские принадлежности, а ремонт замечательный. Сколько лет мечтала работать в таких условиях, наконец, сбылось. Ольга Засорина, медицинская сестра поликлиники №1 г. Красный Луч

Если раньше местные жители были вынуждены ездить в большие города для проведения анализов, то теперь всё можно сделать в одном месте. В поликлинике заработали лаборатории, появились новые рабочие места, а с ними – и молодые специалисты.

Новое оборудование и новая методика. Работать намного интереснее, а самое главное, за сложными анализами пациенты не ходят в платные поликлиники. Многие проверки мы теперь можем выполнить самостоятельно. Анастасия Короватская, врач клинической лабораторной диагностики поликлиники №1 г. Красный Луч

Многие изменения, на первый взгляд, незаметны, но очень важны. При поддержке Башкортостана в поликлинике заменили системы отопления, канализационные сети, кровлю и окна.

Представьте себе, что они оперируют в хирургической комнате, где с потолка капает вода. Теперь, благодаря Башкортостану ситуация кардинально изменилась. Медицинским и гигиеническим требованиям приспособлены и процедурные кабинеты. Людмила Мягкая, заведующая поликлиникой №1 г. Красный Луч