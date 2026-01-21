Жители Башкирии увидят Сатурн и Нептун рядом с Луной

Сатурн с наступлением темноты виден по вечерам на юго-западе, не так высоко над горизонтом в созвездии Рыб. В его окружении нет больше ярких звёзд. 23 числа планета расположится прямо под серпом молодой Луны. Оба светила будут находиться в созвездии Рыб и ещё до полуночи зайдут за горизонт.