Юпитер и Луна сблизятся в ночном небе над Башкирией

В ночь с 30 на 31 января на небе над республикой сблизятся два самых ярких светила — Луна и Юпитер. Об этом сообщили в Уфимском городском планетарии.

Найти на небе Юпитер, который выглядит как очень яркая «звезда», будет несложно. Убедиться, что это именно та планета, поможет Луна. В эту ночь почти полный лунный диск пройдет рядом с Юпитером, слегка приглушая своим светом его яркость. Планета будет видна ниже Луны.

Оба светила расположатся в созвездии Близнецов. Наблюдать их можно будет всю ночь: вечером — на востоке, а под утро — низко над горизонтом на северо-западе.