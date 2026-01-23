В Башкирии в пещере Шульган-Таш можно увидеть ледяной дворец

Как сообщили в пресс-службе Государственного заповедника «Шульган-Таш», сталактиты и сталагмиты образовали в подземных залах фантастические зимние пейзажи.

По словам специалистов, это настоящее чудо природы, доступное для наблюдения только в холодное время года. Ледяные скульптуры сохранят свою красоту до весеннего потепления, после чего начнут постепенно таять.