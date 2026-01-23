Цифровое удостоверение пенсионеров и граждан с инвалидностью доступно в МАХ

Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявлять удостоверение с правом на льготу, формируемые на основе Цифрового ID, в мобильном приложении MAX. Такая же возможность уже есть и у членов многодетных семей. Удостоверение может понадобиться в разных ситуациях: от получения скидок в розничных точках и бесплатного посещения музеев до подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Министерство труда РФ.

Цифровой ID — это защищенный электронный документ, который создается пользователем в приложении MAX. Основой для его формирования служит предварительно оформленное цифровое льготное удостоверение на портале Госуслуг.

Чтобы получить такой документ, гражданину нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных для выпуска удостоверения. Пенсионерам следует искать эту опцию в личном кабинете Госуслуг в разделе «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления»*. После оформления права на портале Госуслуг, можно приступать к активации в МАХ. Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца

Для создания Цифрового ID нужно:

— установить последнюю версию приложений Госуслуги и MAX;

— выбрать в профиле МАХ иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»;

— предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из предлагаемых способов;

— сделать селфи;

— получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

После успешной верификации профиля в MAX, Цифровой ID будет создан, и приложение автоматически загрузит уже готовое цифровое удостоверение с портала Госуслуг.

Этот цифровой документ, отображаемый в профиле MAX, можно использовать как полноценную замену бумажному удостоверению.

Напомним, что приложение МАХ доступно для скачивания как на устройствах с платформами iOS и Android.