В Уфе из-за коммунальной аварии организован подвоз воды в больницу

В Уфе произошла коммунальная авария на улице Достоевского. Подробности рассказали в Управлении гражданской защиты.

На территории РКБ им. Куватова зафиксировали утечку на трубопроводе диаметром 250 мм. На место происшествия прибыли коммунальные и экстренные службы. Организована дежурная группа для контроля ситуации и оперативного реагирования.

Также осуществляется доставка питьевой воды по палатам роддома, том числе в неонатальный блок, отделение реанимации, акушерства и гинекологии. Для санитарных нужд организована доставка технической воды.