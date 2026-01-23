В Уфе жители пятиэтажки остались без горячей воды

Жители пятиэтажки в уфимской Черниковке вот уже больше месяца живут без горячей воды. Газовые колонки внезапно отключили еще 16 декабря из-за аварийного состояния вентиляционного канала. Ремонт домового имущества стоит немалых денег – более миллиона рублей. Причем оплатить его должны якобы сами жильцы. Однако для некоторых из них это не единственная проблема.

Сломанный ноутбук, вздувшаяся мебель, отклеившиеся обои, мокрые ковры и жуткий запах сырости. А еще живописные разводы на потолке, что напоминают о случившемся 16 декабря. Кипяток, рассказывает уфимка Валентина Варламова, в тот день буквально хлестал сверху. Такими последствиями, говорит пенсионерка, закончилась плановая прочистка воздуховода.

Как выяснилось позже, прорыв произошел этажом выше – пострадала и квартира пенсионера Виктора Лопотко. Мужчина рассказывает: поначалу именно его коммунальщики обвинили в случившемся. Но, как выяснилось позже, поврежденная труба и вовсе оказалась бесхозной.

И этот неприятный инцидент в доме по улице Невского за последнее время не единственный. По иронии судьбы ровно за месяц до случившегося здесь внезапно отключили газ. И если плиты заработали спустя пять суток, то колонки для нагрева воды для местных жителей до сих пор головная боль.

Как позже стало известно, подачу газа в тот злополучный день экстренно приостановили в целях безопасности. Основанием стало отсутствие тяги в дымовом канале, что является прямой предпосылкой к отравлению. После тщательного осмотра общедомового имущества стало ясно: необходим дорогостоящий ремонт на сумму свыше одного миллиона рублей. Однако результаты экспертизы до сих пор смущают местных жителей.

Причем оплачивать ремонт, возмущаются уфимцы, почему-то вынуждены они сами. С каждой квартиры, по их словам, управляющая компания требует по 16 тысяч рублей. В УЖХ Орджоникидзевского района нам заявили, что на счете дома отрицательный баланс, а потому для проведения работ требуется дополнительное финансирование.

Платить столь большие деньги из собственного кармана жители уфимской Черниковки не намерены. Со своей проблемой они уже неоднократно обращались к юристам и везде, по их словам, получали один и тот же ответ: управляющая компания не права.