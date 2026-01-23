В Башкирии в партии рыбы обнаружили антибиотики

Нарушение выявили в ходе плановой работы сотрудники Россельхознадзора. Наличие следов препарата установили специалисты лаборатории. Мы выяснили, может ли быть опасна подобная рыба для человека.

Судьба этого карпа – быть разделанным не домохозяйкой, а специалистом химико-токсикологического отдела. И это, оказалось, к лучшему. Эта партия рыбы на торговые прилавки региона уже не попадёт. Специалистам ещё предстоит установить, почему производители в разы превысили допустимую норму.

В случае необходимости лечения аналогичное лекарство уже не подействует на человека. Но тут есть несколько важных моментов. Сам факт использования антибиотиков не является нарушением. Применение препаратов – давно часть технологии выращивания рыб. Но она строго регламентирована.

Есть важный момент: антибиотики производители должны использовать устаревшего типа, которые в лечении человека сейчас особо и не применяются. Чаще всего это препараты, которые были актуальны в 70-80-е годы. За время их использования у людей выработалась устойчивость к ним. Тем не менее завышенные показатели являются нарушением.

Это необходимо для того, чтобы препарат успел полностью покинуть организм рыбы. Но если такой показатель определяют только в лаборатории, то свежесть продукции можно оценить и невооруженным глазом.

Не стоит покупать рыбу в местах стихийной торговли. Так как в отличие от официальных магазинов и рынков там нет контроля ветеринарной службы.