Морозная ночь в Башкирии: столбики термометров упали до -39°C

В районах Башкирии в ночь на 25 января были зарегистрированы экстремально низкие температуры воздуха.

Как сообщили в региональном МЧС, наиболее сильное похолодание наблюдалось в Чишминском районе. В деревне Кляшево столбики термометров опустились до -39°C. Накануне, 24 января, температура в этом населенном пункте достигала -35°C.

Также значительное похолодание зафиксировано в Караидельском районе. В селе Караидель температура воздуха понизилась до -36°C.

Спасатели предупреждают жителей республики об опасности переохлаждения и обморожений в условиях таких низких температур. Рекомендуется минимизировать время пребывания на открытом воздухе, особенно в ночные и утренние часы, использовать теплую многослойную одежду и следить за прогнозом погоды.