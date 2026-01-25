Двое жителей Башкирии пострадали при пожаре в многоэтажке

В Стерлитамаке произошел пожар в 4-комнатной квартире многоквартирного жилого дома. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 20 кв.м.

По данным МЧС, в результате пожара пострадали двое жильцов — мужчина 1957 года рождения и женщина 1961 года рождения. Оба с отравлением продуктами горения были госпитализированы в лечебное учреждение Стерлитамака.

В ходе спасательной операции пожарные эвакуировали 2 человек. До прибытия экстренных служб самостоятельно покинули помещение 7 человек, среди которых был 1 ребенок.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.