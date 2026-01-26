В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого из-за 50 тысяч рублей

В Салавате перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

В апреле прошлого года мужчина пришёл к знакомому требовать возврат 50 тысяч рублей, которые одолжил ранее. Разговор быстро перешёл в конфликт. Мужчина нанёс должнику около 12 ударов ногами и руками по различным частям тела, похитил два телефона, акустическую систему и телевизор. От полученных травм пострадавший скончался.