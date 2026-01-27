В Ишимбае возводят новую мечеть

Новая мечеть возводится в микрорайоне Смакаево города Ишимбая. Местные жители, предприниматели совместно с земляками из других городов и районов республики объединились, чтобы построить новый духовный центр.
Уже завершены основные этапы: возведены стены, установлены крыша, окна и минарет. Сейчас идут внутренние работы и подготовка к отделке помещения.
Жители решили назвать новую мечеть в честь знаменитого земляка – полкового муллы Амирхана Хамидуллина, память которого почитают в районе. Ожидается, что первый азан в новом доме молитвы прозвучит в праздник Ураза-байрам.