Спасатели Уфы вновь помогли молодой маме

В службу спасения Уфы обратилась молодая мама. На пальце женщины застряло кольцо.
Мама 2-месячной малышки не смогла самостоятельно снять кольцо из-за сильного отёка. Спасатели помогли женщине, безопасно сняв кольцо с пальца с помощью нити. Медицинская помощь молодой маме не потребовалась.
Важно помнить: во время кормления грудью лучше отказаться от ношения украшений, особенно колец. Если самостоятельно не получается снять кольцо - обращайтесь вовремя за помощью к специалистам, иначе отек может усилится, что может привести к более серьезным последствиям.
Фото: УГЗ г. Уфы.