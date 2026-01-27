Спасатели Уфы вновь помогли молодой маме

В службу спасения Уфы обратилась молодая мама. На пальце женщины застряло кольцо.

Фото №1 - Спасатели Уфы вновь помогли молодой маме

Мама 2-месячной малышки не смогла самостоятельно снять кольцо из-за сильного отёка. Спасатели помогли женщине, безопасно сняв кольцо с пальца с помощью нити. Медицинская помощь молодой маме не потребовалась.

Важно помнить: во время кормления грудью лучше отказаться от ношения украшений, особенно колец. Если самостоятельно не получается снять кольцо - обращайтесь вовремя за помощью к специалистам, иначе отек может усилится, что может привести к более серьезным последствиям.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

