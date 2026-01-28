В Башкирию придет небольшое потепление

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие двое суток.
Сегодня, 28 января, местами пройдет небольшой снег, на севере возможны умеренные осадки. Ветер южный, в отдельных районах порывистый. Температура ночью составит -15, -20°С, при прояснениях опустится до -22, -27°С. Днем воздух прогреется до -9, -14°С.
В четверг, 29 января, характер погоды останется прежним. Ночью прогнозируется -10, -15°С, до -20°С при прояснениях, днем столбики термометров покажут -5, -10°С.