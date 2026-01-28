В Башкирию придет небольшое потепление

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие двое суток.

Сегодня, 28 января, местами пройдет небольшой снег, на севере возможны умеренные осадки. Ветер южный, в отдельных районах порывистый. Температура ночью составит -15, -20°С, при прояснениях опустится до -22, -27°С. Днем воздух прогреется до -9, -14°С.