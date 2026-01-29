В Башкирии ожидается резкое потепление

Сегодня, 29 января, на территории региона местами пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах возможна низовая метель. Ветер южный и юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем опустится до -5, -10°C.

Погодные условия существенно ухудшатся в пятницу, 30 января. В северной половине республики прогнозируются снег, местами сильный, метель, гололед. На дорогах вероятны снежные заносы, снежный накат и гололедица. В южных районах осадков не предвидится. Ветер южного направления, местами с порывами. Ночью столбики термометров покажут -8, -13°C, днем потеплеет до -3, -8°C.