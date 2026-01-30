В Башкирии за сутки два автомобиля застряли в снежном плену

В Башкирии за последние сутки из-за ухудшения погодных условий два автомобиля оказались в снежном плену.

Так, в Мишкинском районе автомобиль с двумя взрослыми и ребёнком застрял на дороге между населенными пунктами Чураево и Октябрь. Семье помогли силы Чураевского сельсовета. В Бирском районе машина застряла на дороге от города Бирск до села Костарево. Водитель смог продолжить путь самостоятельно.