В Башкирии за сутки два автомобиля застряли в снежном плену
В Башкирии за последние сутки из-за ухудшения погодных условий два автомобиля оказались в снежном плену.
Так, в Мишкинском районе автомобиль с двумя взрослыми и ребёнком застрял на дороге между населенными пунктами Чураево и Октябрь. Семье помогли силы Чураевского сельсовета. В Бирском районе машина застряла на дороге от города Бирск до села Костарево. Водитель смог продолжить путь самостоятельно.
Спасатели сообщили, что делать, если автомобиль застрял в снегу:
Обеспечите безопасность. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки. Если темно или плохая видимость, наденьте светоотражающий жилет.
Позвоните в экстренную службу по номеру 112. Сообщите диспетчеру местоположение (ориентиры, километровые столбы, ближайшие населённые пункты), марку и цвет автомобиля, количество людей в салоне.
Ждите помощь. Оденьтесь теплее, пейте горячие напитки. Следите за уровнем топлива. Держите телефон заряженным — используйте его только для связи с экстренными службами.