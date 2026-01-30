На север Башкирии обрушится снегопад и метель

Завтра, 31 января, погода в республике будет сложной, особенно в северных районах. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем продолжится, но ослабнет до умеренного. В отдельных районах прогнозируется метель, гололед, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. В южной половине осадков не ожидается.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6, -11°С, при прояснениях до -16°С, днем ожидается -1, -6°С.
На автодорогах возможно ухудшение видимости в снегу до 1-2 км.