На север Башкирии обрушится снегопад и метель

Завтра, 31 января, погода в республике будет сложной, особенно в северных районах. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем продолжится, но ослабнет до умеренного. В отдельных районах прогнозируется метель, гололед, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. В южной половине осадков не ожидается.