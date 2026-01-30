В Башкирии браконьеры убили лося в природном заказнике

28 января в Бурзянском районе инспектор заказника «Алтын Солок» обнаружил останки лося. Выяснилось, что животное стало жертвой браконьеров.
Правоохранительные органы оперативно вышли на след нарушителей. У них были изъяты части туши убитого животного, огнестрельное оружие и снегоходы.
Поскольку незаконная охота произошла на особо охраняемой природной территории, где добыча животных строго запрещена, ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Орудия охоты подлежат конфискации.
В Минэкологии РБ напомнили, что заказники созданы для сохранения и восстановления животного и растительного мира. Любое вмешательство в экосистему допускается только с разрешения ведомства и строго в целях регулирования численности отдельных видов фауны.
Фото: Минэкологии РБ.