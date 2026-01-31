В Башкирии спасатели помогли рыбаку, застрявшему в снегу на лыжах

Вчера вечером, 30 января, в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о происшествии в селе Энергетик города Нефтекамска. Мужчина, отправившийся на рыбалку на лыжах, застрял в снегу и не смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они эвакуировали 75-летнего пострадавшего до автомобиля скорой.

После осмотра медиками мужчина был госпитализирован. Его товарищей также осмотрели медики и доставили до придорожного кафе.