В Башкирии спасатели помогли рыбаку, застрявшему в снегу на лыжах

Вчера вечером, 30 января, в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о происшествии в селе Энергетик города Нефтекамска. Мужчина, отправившийся на рыбалку на лыжах, застрял в снегу и не смог самостоятельно выбраться.
На место происшествия выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они эвакуировали 75-летнего пострадавшего до автомобиля скорой.
После осмотра медиками мужчина был госпитализирован. Его товарищей также осмотрели медики и доставили до придорожного кафе.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.