В Башкирии ожидается снегопад и метель

Сегодня, 3 февраля, днем ожидается снег, который местами усилится до сильного. В отдельных районах вероятны гололед, снежные заносы, снежный накат и гололедица на дорогах. В Зауралье существенных осадков не предвидится. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит -1, -6°C.

В среду, 4 февраля, ночью и днем продолжится снег, местами сильный, ожидается метель. Сохранится опасность снежных заносов, наката и гололедицы на дорогах. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами с порывами. Столбики термометров покажут ночью -8,-13°C, по северо-западу до -18, -23°C, днем — до-5, -10°C, по северо-западу -15, -20°C.