В Башкирии водитель врезался в опору ЛЭП

Вчера, 2 февраля, поздним вечером в Сибае произошло ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. К счастью, он не пострадал.

На место аварии оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они отключили аккумулятор транспортного средства, чтобы исключить риск возгорания.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила дорожного движения, особенно зимой и в темное время суток.