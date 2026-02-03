В Башкирии в 2025 году выявили 16 400 нетрезвых водителей

За 2025 год на дорогах республики были задержаны 16,4 тысяч водителей в состоянии опьянения. Было составлено 10,7 тысяч административных материалов за вождение в нетрезвом виде, 4 тысячи – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и 1492 – за повторное нарушение правила.