В Башкирии в 2025 году выявили 16 400 нетрезвых водителей

В ГАИ Башкирии поделились безрадостной статистикой о дорожно-транспортной ситуации в регионе.
За 2025 год на дорогах республики были задержаны 16,4 тысяч водителей в состоянии опьянения. Было составлено 10,7 тысяч административных материалов за вождение в нетрезвом виде, 4 тысячи – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и 1492 – за повторное нарушение правила.
Рост смертности в результате «пьяных» ДТП наблюдается на территории 27 районов республики. Значительно увеличилось количество таких ДТП в Абзелиловском, Стерлитамакском, Ишимбайском, Белорецком, Альшеевском, Архангельском районах.