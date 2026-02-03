В Башкирии спасатели проводят противопожарные рейды

С начала этого года в регионе произошло более 400 пожаров, которые унесли жизни двух десятков человек. Наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные приводит региональное управление МЧС России. В зимний период возрастает нагрузка на электросети и системы отопления, и инспекторы выходят в регулярные рейды по частному сектору и садовым товариществам, чтобы напомнить людям о безопасности.

Инструктаж и памятка под роспись. Узнав, что в садовое товарищество приехали сотрудники Госкомитета республики по ЧС и сельской администрации, жители сами вышли их встречать. В СНТ «Заозерье» много людей живёт круглогодично, и к вопросам безопасности относятся со всей серьёзностью.

Своё обещание сотрудники Госкомитета по ЧС сдержали: пенсионеру установили на кухне извещатель, а заодно проверили состояние электропроводки и системы отопления. Кроме того, инспекторы проверили состояние печного оборудования в бане. Замечаний немного. Одно из них – замена лампы накаливания на светодиодную для безопасности. Хозяин сразу же это сделал. Вместе с инспекторами разъяснительную работу ведут и специалисты сельсоветов.

Установка извещателей – одна из самых эффективных мер. За последние 10 лет устройства, закупаемые властями, спасли 1300 жизней.

В садовом товариществе «Заозерье» в летний период стараются поддерживать уровень воды в местном пруду и порой насосами добавляют воду из скважины. Да и пожарная машина теперь может подъехать вплотную к водоёму.