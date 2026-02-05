В Уфе пьяный водитель скорой помощи врезался в фуру

В столице Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как установили инспекторы, водитель «неотложки» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в ночь на 30 января на улице Гвардейской. 69-летний водитель скорой помощи допустил наезд на грузовой тягач с полуприцепом, который был припаркован на обочине без нарушений ПДД.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ сразу почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало 0,423 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам водитель с результатами не согласился.

В результате столкновения водитель и пассажиры кареты скорой помощи получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, материалы направлены в Главное следственное управление МВД по РБ.