Администрация Уфы выплатила компенсацию за травму ребенка

В Уфе через суд взыскана компенсация за травму, которую ребенок получил на детской площадке. Иск к «Горзеленхозу», управлению капитального строительства, управлению земельных и имущественных отношений и администрации Уфы в интересах несовершеннолетнего подала прокуратура Калининского района.

Суд установил, что ребенок споткнулся о бордюр и ударился головой о ребро металлического уголка игрового элемента, получив ушибленную рану лба. Медицинская экспертиза квалифицировала это как легкий вред здоровью.