Администрация Уфы выплатила компенсацию за травму ребенка

В Уфе через суд взыскана компенсация за травму, которую ребенок получил на детской площадке. Иск к «Горзеленхозу», управлению капитального строительства, управлению земельных и имущественных отношений и администрации Уфы в интересах несовершеннолетнего подала прокуратура Калининского района.
Суд установил, что ребенок споткнулся о бордюр и ударился головой о ребро металлического уголка игрового элемента, получив ушибленную рану лба. Медицинская экспертиза квалифицировала это как легкий вред здоровью.
Исковые требования удовлетворены частично. С администрации Уфы в пользу пострадавшего взыскано 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.