Башкирский театр кукол отпраздновал 94-летие

Башкирский государственный театр кукол отпраздновал свое 94-летие. Он прошел путь от старинных кукол до современных технологий. Экспериментальные постановки, детские спектакли и сотни сценариев – какую историю хранит место, дарящее эмоции всем поколениям?

Этой кукле около 90 лет, она застала историю театра с начала его работы. Почти век назад здесь существовал самодеятельный кружок под руководством Марии Елгаштиной. Она и стала основателем Театра кукол.

Даже в тяжелые годы войны театр продолжал свою работу. Он обслуживал госпитали и его с нетерпением ждали раненные. Тогда в программе были сатирические скетчи «Сон Гитлера» и «Царский глашатай». Куклы складывались в рюкзак и гастролировали не только по республике, но и за ее пределами.

Сегодня театр также продолжает радовать как взрослых, так и детей. В его репертуар включены спектакли с возрастным ограничением. Артисты развеивают миф о том, что куклы – детское развлечение.