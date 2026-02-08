ЧП на водохранилище: троих жителей Уфы эвакуировали со льда

Трое уфимцев обратились за помощью спасателей после того, как оказались на льду Павловского водохранилища в полной темноте. Мужчины утром оставили автомобиль у деревни Чемаево в Караидельском районе и отправились пешком на залив к своей барже для проведения ремонтных работ.

Работа затянулась, и они не заметили наступления темноты. Осознав, что обратный путь по льду протяженностью около 5 км без освещения может быть опасен, мужчины вызвали экстренные службы.

На место оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. С помощью судна на воздушной подушке они эвакуировали мужчин и доставили их в деревню Чемаево. Медицинская помощь им не потребовалась.