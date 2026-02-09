Банк Уралсиб - в Топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году

Исследование было подготовлено порталом Brobank.ru, оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участники ранжированы по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе, которую кредитная организация использует для общего информирования. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале YouTube или Rutube.