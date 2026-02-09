В Уфе пройдёт конкурс «Женщина – мать нации»

Уфа готовится принять X Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации». Финал пройдёт 18 марта. Об этом сегодня сообщила председатель Общества башкирских женщин и руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.
В этом году большинство участниц – это матери, жены бойцов, которые сами участвуют в патриотической и организаторской работе. Кроме того, 18 февраля будут подведены итоги проекта «Отец защитника Отечества». Филиал Госфонда заключил соглашение с региональным Министерством культуры о сотрудничестве, и многие проекты будут реализовываться совместными усилиями, в том числе приуроченные к Году единства народов России.