Башкирские художественные промыслы презентовали триптих

Картины станут визитной карточкой предприятия. Это философские картины, центральное место на которых занимает ковёр. Художественные промыслы – одно из направлений креативной экономики республики. Как оно развивается на уфимском предприятии – в нашем сюжете.

Всего несколько месяцев назад Гульшат Минигалина впервые взяла в руки нитки для ковроткачества. Сегодня, после обучения с наставником, – она мастер по эксклюзивным изделиям. Клетка за клеткой постепенно вырисовывается башкирский орнамент – особенный и уникальный.

А этот триптих – новинка предприятия. Художники воплотили в трёх частях философскую историю: рождения, взросления и старости. Центральным элементом сюжета стал ковёр – символ уходящего времени и вечности одновременно.

Художественные промыслы – один из секторов креативной экономики Башкортостана. Задача – не просто сохранить культурный код, а сделать его актуальным. Для этого на производстве соединяют ремесло и современные технологии. Орнамент сначала оцифровывают, программа рассчитывает сложный рисунок для переноса на ткань. Это позволяет работать над концептуальными проектами.