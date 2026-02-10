Аварийный режим работы компьютера привел к возгоранию в Уфе

Накануне днем, 9 февраля, в Уфе на улице Ульяновых произошел пожар на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

Пожарные МЧС России проникли в трехкомнатную коммунальную квартиру, где в одной из комнат горело домашнее имущество. Возгорание удалось ликвидировать на площади 2 кв.м, однако помещение сильно закоптилось.

До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работали подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы компьютера. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.