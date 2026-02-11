В Башкирии в аварию попало авто с детьми

В Учалинском районе зафиксировали ДТП с участием детей. Подробности инцидента сообщили в ГАИ.
На 130 км автодороги Белорецк – Учалы – Миасс произошло столкновение «Лады Гранта» и «Дэу Матиз». В салоне иномарки находились дети.
2-летняя пассажирка скончалась на месте аварии. Пассажиры 5, 7 и 9 лет были экстренно госпитализированы. Также в больницу доставили их беременную маму. Состояние женщины и двух детей оценивается как тяжёлое, ещё один ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести.
Фото: ГАИ РБ.