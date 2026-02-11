Радий Хабиров посетил новую детскую поликлинику в Учалах

В городе Учалы заработала новая детская поликлиника. Созданные в медицинском учреждении условия сегодня оценил глава республики. Объект был возведён в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На строительство и оснащение клиники было направлено более 600 млн рублей, значительная часть – средства федерального бюджета. Поликлинику смогут посещать до 200 маленьких пациентов в день. Она укомплектована новым оборудованием, которое работает с искусственным интеллектом – техника позволит существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи.