Жители Башкирии смогут предъявлять мессенджер МАХ вместо паспорта

При покупке товара с возрастными ограничениями предъявлять паспорт необязательно. В ближайшее время во всех розничных магазинах для подтверждения возраста будет достаточно использовать свой цифровой ID в мессенджере МАХ.

Речь не только о товарах, запрещенных к продаже несовершеннолетним, таких как алкогольная и табачная продукция и энергетические напитки. В скором времени достаточно будет открыть приложение МАХ и показать QR-код, чтобы подтвердить, например, статус многодетной семьи для приобретения льготных товаров или для получения скидок по дисконтным картам. Торговые сети и розничные магазины Башкортостана уже активно внедряют такой функционал для удобства покупателей.