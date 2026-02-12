В Уфе помогли сбитой на трассе косуле

24 января между населенными пунктами Фомичево и Булгаково сбили лесного зверя. Косуля получила открытый осколочный перелом правой передней конечности и ушибы внутренних органов. При осмотре обнаружились застарелые повреждения — сросшийся перелом позвоночника и старые пули (дробь) в трахее, в грудном отделе позвоночника.

Зоозащитники получили разрешение на транспортировку животного от министерства природопользования и экологии и провели операцию. Косуле установили металлоконструкцию. Аппетит у спасенной появился на третьи сутки, а встать на ноги животное смогло через неделю.