В уфимском аэропорту сотрудник повредил крыло самолета

Уфимская транспортная прокуратура проверила соблюдение безопасности полетов в аэропорту.
Установлено, что в ноябре 2025 года работник сервисной службы при проведении противообледенительной обработки повредил правое полукрыло воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот». Самолет отстранили от полетов для ремонта.
После внесения прокурором представления руководству аэропорта в технологические процессы противообледенительной обработки внесли изменения, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
По материалам прокуратуры Ространснадзор привлек работника к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности полетов, и назначил штраф.