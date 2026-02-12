В уфимском аэропорту сотрудник повредил крыло самолета

Уфимская транспортная прокуратура проверила соблюдение безопасности полетов в аэропорту.

Установлено, что в ноябре 2025 года работник сервисной службы при проведении противообледенительной обработки повредил правое полукрыло воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот». Самолет отстранили от полетов для ремонта.

После внесения прокурором представления руководству аэропорта в технологические процессы противообледенительной обработки внесли изменения, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.