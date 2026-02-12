Под Уфой жители четырёх СНТ страдают из-за старых электросетей

Периодически на линии происходят аварии, и тогда дома остаются без воды, света и отопления. В садовых товариществах вся система завязана на электроэнергии. Вот только сети находятся не на балансе ресурсоснабжающей организации, и каждую поломку собственники устраняют своими силами.
Ирек Нафиков – не сотрудник энергетической компании, а обычный садовод. Так получилось, что пять километров электросетей, большая часть которых проходит под землёй, находятся на балансе простых пенсионеров и семей с детьми. Сети старые, ещё советских времён, аварии происходят пару раз в год. Без электричества остаются четыре садовых товарищества.
Остаётся генератор, который работает на бензине. Его использование и раньше влетало в копеечку, а сейчас семейный бюджет многих не может потянуть такое удовольствие, особенно когда электричество пропадает на несколько дней.
Каждый раз садоводам приходится самим решать проблему и ликвидировать аварию. Местные жители уже обращались в профильную организацию с просьбой взять их сеть на содержание: там согласились, но с одним условием – садоводы должны обновить линию. Даже если поделить между собственниками, сумма для многих получается внушительная.
Юристы предлагают в данной ситуации следовать букве закона. У каждого гражданина, собственника жилого объекта, есть право на доступ к электроэнергии. В случае отказа садоводы могут обратиться уже в надзорные органы – в прокуратуру, но процесс этот не быстрый, а для многих дом в СНТ – это не летняя резиденция, а единственное жильё.